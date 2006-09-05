Помощник Путина: цены на газ для Украины будут расти

Цены на газ для Украины будут постепенно увеличиваться, заявил журналистам помощник президента РФ Игорь Шувалов.

Сейчас Россия продает Украине газ по цене $230 за тысячу кубометров.

"Мы говорили, что со всеми будем торговать нашим газом по единой формуле", - сказал Шувалов.

"Рано или поздно мы придем к единым стандартам, и чем быстрее - тем лучше", - отметил он.

"Как продаем ЕЭС, так будем продавать и Украине, поэтому постепенное изменение цены будет", - заявил Шувалов.

При этом он отметил, что позиция России в этом вопросе открыта. "Позиция наша открыта: мы считаем, что все наши партнеры, любые - самые дружественные или недружественные, должны по единой формуле (платить)", - заявил помощник президента.

РИА "Новости"