Помощник Путина: цены на газ для Украины будут расти
...хоть дружи, хоть не дружи
Цены на газ для Украины будут постепенно увеличиваться, заявил журналистам помощник президента РФ Игорь Шувалов.
Сейчас Россия продает Украине газ по цене $230 за тысячу кубометров.
"Мы говорили, что со всеми будем торговать нашим газом по единой формуле", - сказал Шувалов.
"Рано или поздно мы придем к единым стандартам, и чем быстрее - тем лучше", - отметил он.
"Как продаем ЕЭС, так будем продавать и Украине, поэтому постепенное изменение цены будет", - заявил Шувалов.
При этом он отметил, что позиция России в этом вопросе открыта. "Позиция наша открыта: мы считаем, что все наши партнеры, любые - самые дружественные или недружественные, должны по единой формуле (платить)", - заявил помощник президента.