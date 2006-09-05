Минтопэнерго предрекает снижение цен на нефтепродукты в сентябре

Министерство топлива и энергетики Украины прогнозирует постепенное снижение цен на нефтепродукты в сентябре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, сейчас на мировом рынке наблюдается тенденция по снижению цен на нефть и нефтепродукты, что, безусловно, отразится на ценовой ситуации на розничном рынке нефтепродуктов Украины.

Как отметил Ю.БОЙКО, сегодня в рознице средняя цена на бензин А-95 стабилизировалась на уровне 4,65 грн./литр, а на дизельное топливо - 4,07 грн./литр. При этом Ю.БОЙКО добавил, что, по прогнозам Минтопэнерго, на 10 сентября цены снизятся до уровня: бензин А-95 - до 4,60 грн./литр, а дизельное топливо - до 4,05 грн./литр. «И такая тенденция (снижение цен на нефтепродукты - УНИАН) будет наблюдаться на протяжении месяца.