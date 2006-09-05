Пинзеник заявляет, что Азаров валит бюджет

Новое руководство Министерства финансов Украины «подгоняет план под фактическое выполнение» бюджета. Такое заявление сделал экс-министр финансов, председатель партии «Реформы и порядок» Виктор ПИНЗЕНИК, сообщает пресс-служба партии.

«План доходов бюджета за август «выполнен» путем уменьшения плана, - отмечает В.ПИНЗЕНИК. - Цифра плана доходов на август и январь-август этого года не отвечает росписи доходов, утвержденных в начале года».

Так, по информации экс-министра, план доходов на август 2006 года составлял 10 млрд. 909 млн. грн. и 60 млрд. 956 млн. грн. - на январь-август. «По факту поступлений в госбюджет за последний месяц эти цифры «откорректированы» в сторону уменьшения», - утверждает В.ПИНЗЕНИК.

Кроме этого, глава ПРП подчеркивает, что за август т.г. существенно увеличились суммы невозмещенного НДС. Он напомнил, что эти средства не должны учитываться в доходы бюджета, а должны быть возвращены субъектам хозяйствования.

«Впервые с начала 2006 года план по доходам общего фонда государственного бюджета с учетом долга по НДС не выполнен», - отметил В.ПИНЗЕНИК. Он напомнил, что все предыдущие месяцы 2006 года доходы бюджета нарастающим итогом превышали плановые показатели.

Как сообщалось, по данным Минфина, поступления (с официальными трансфертами) в общий фонд Государственного бюджета за январь-август т.г. составили 61,5 млрд. грн. или 101,3% плана (больше плана на 0,77 млрд. грн.).

Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2006 год», с учетом внесенных изменений, доходная часть Госбюджета Украины утверждена в объеме 125 млрд. 785,1 млн. грн., в т.ч. доходы общего фонда - 96 млрд. 564,4 млн. грн. и специального фонда - 29 млрд. 220,7 млн. грн.