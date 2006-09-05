Под Ялтой столкнулись четыре иномарки

На 68-м километре автодороги Симферополь-Ялта-Севастополь произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех иномарок, в результате которого травмы получили двое человек.

Об этом УНИАН сообщили в Госавтоинспекции Крыма.

По информации ГАИ, двигавшийся в направлении Ялты водитель автомобиля "Опель", совершая обгон, допустил столкновение с машиной "Мерседес Бенц". После чего "Мерседес Бенц" врезался в автомобиль "Форд Мондео", который двигался из Ялты в направлении Гурзуфа. А автомобиль "Опель" после стокновения с "Мерседесом" врезался в "Лексус", который ехал из Ялты в направлении Гурзуфа.

В результате ДТП 53-летний водитель "Опеля" получил переломы, а 31-летний водитель "Мерседеса" - закрытую черепно-мозговую травму и переломы.

Всего за минувшие сутки в Крыму произошло 8 ДТП, в которых 1 человек погиб и 14 получили травмы.