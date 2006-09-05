Кременчугский сталелитейный завод: адвокаты пишут жалобу на госисполнителя

Адвокаты мажоритарных акционеров Кременчугского сталелитейного завода обжалуют действия госисполнителя, который с бывшим руководством зашли на предприятие

Адвокаты мажоритарных акционеров ОАО «Кременчугский сталелитейный завод» (КСЗ, г. Кременчуг, Полтавская обл.), владеющие в совокупности более 60% акций завода, обжалуют действия государственного исполнителя, который с бывшим руководством завода во главе с экс-председателем правления Александром ХОЛОШИНЫМ зашли на предприятие.

Об этом УНИАН сообщил адвокат предприятия Юрий БЕРГЕЛЬСОН.

"Вот придем в себя, мне кажется, что справедливость найти можно. Два судебных решения по сути, два определения в нашу пользу… У них одно определение и оно отменено судом", – сказал Ю.БЕРГЕЛЬСОН.

При этом он добавил, что "сейчас мы пишем жалобу на исполнителя и на тех, кто был с ним".

Напомним, что 28 августа Крюковский районный суд г. Кременчуга (Полтавская обл.) своим определением запретил бывшему руководству КСЗ препятствовать новому правлению предприятия во главе с председателем правления Дмитрием ЧЕРНЕНКО выполнять свои обязанности.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября вечером на завод в сопровождении спецподразделения «Беркут» прибыли судебные исполнители, которые зачитали определение Крюковского районного суда Кременчуга о запрете смены руководства предприятия от 7 августа 2006 года. В соответствии с ним, старое руководство предприятием во главе с А.ХОЛОШИНЫМ правомерно управлять предприятием, а новое руководство во главе с Дмитрием ЧЕРНЕНКОМ должно быть отстранено от руководства и не допущено на территорию предприятия.

Судебные исполнители 4 сентября до 22:00 старались попасть в админкорпус заводоуправления, однако он был закрыт. В защиту нового руководства встали рабочие, которые отказывались пропустить «Беркут» и судебных исполнителей, которые со штурмом срывали решетки с дверей и окон здания.

5 сентября, с утра судебные исполнители вместе с бойцами спецподразделения «Беркут», разрезав «болгаркой» решетку на входных дверях и применив слезоточивый газ заняли здание заводоуправления. Позже А.ХОЛОШИН вышел к людям и заявил, что он попал в свой кабинет и приступил к исполнению своих обязанностей.

25 августа т. г. на предприятии было сменено руководство. Кабинет директора вместо Александра ХОЛОШИНА занял Дмитрий ЧЕРНЕНКО.

17 мая, часть акционеров завода (группа “ТАС”) провела в Днепропетровске собрание, назначив председателем наблюдательного совета сталелитейного завода председателя компании “ТЭКО-Днепрометиз” Валерия НОВИЦКОГО вместо Павла ЛЕБЕДЕВА, а также председателем правления завода Д.ЧЕРНЕНКО вместо А.ХОЛОШИНА; утвердила новых членов правления и членов наблюдательного совета.

Но, правление завода во главе с А.ХОЛОШИНЫМ, которое представляет интересы группы банка “Форум”, до ночи 25 августа осуществляло оперативное управление предприятием. Они заявляли о незаконности собрания акционеров 17 мая, а также всех последующих собраний, инициированных акционерами от группы “ТАС”.

В то же время, в соответствии с приказом по ОАО «Кременчугский сталелитейный завод» № 1-К от 25 августа 2006 года «О вступлении в полномочия председателя правления», Д.ЧЕРНЕНКО приступил к исполнению своих должностных обязанностей – председателя правления ОАО «Кременчугский сталелитейный завод».

Представители мажоритарных акционеров КСЗ заявили, что так называемый захват предприятия и беспорядки 25 августа организовали представители группы компаний, аффилированных с АКБ «Форум». Попытка захвата административного здания, предпринятая с провокационной целью – бросить тень на представителей вновь избранного руководства Кременчугского сталелитейного завода, была осуществлена силами охранных агентств «Альфа-Металл», «Альфа-Щит» и «Альфа-Спорт», которые осуществили разбойное нападение на собрание акционеров Кременчугского сталелитейного завода в Днепропетровске 17 мая 2006 года.

29 августа Крюковский районный суд г. Кременчуга (Полтавская обл.) своим определением запретил бывшему руководству ОАО «Кременчугский сталелитейный завод» препятствовать новому правлению предприятия во главе с председателем правления Д.ЧЕРНЕНКО выполнять свои обязанности.

30 августа все цеха завода приступили к работе и работают в обычном режиме. Вместе с тем, по словам В.НОВИЦКОГО, новому руководству завода пришлось столкнуться с фактами саботажа со стороны бывшего руководства.

Справка УНИАН. ОАО "Кременчугский сталелитейный завод" создан в 1966 году, с 1990 стал открытым акционерным обществом. С 2003 по 2005 объем выпуска стального литья увеличился с 35000 до 116000 тонн. Объем реализации за тот же период вырос с 326 млн. грн. до 512 млн. грн. Прибыль за последние три года составила 10 млн. грн.

29% акций ОАО "Кременчугский сталелитейный завод" принадлежит компании "ТЭКО-Днепрометиз" (входит в состав группы ТАС), 33,97% контролируется группой "Приват", 22,05% – акционерной страховой компанией "Форум", а 9,8% акций – ЗАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (владелец – Ринат Ахметов). Еще 6,18% акций владеют миноритарные акционеры и физические лица.