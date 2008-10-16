По факту гибели Шубы Генпрокуратура возбудила уголовное дело
17:25, 16 октября 2008Общество
1763 0
"Убийство по неосторожности"
|Владимир Шуба
Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Днепропетровской области Светлана ЧЁРНАЯ.
По ее словам, расследование по выяснению обстоятельств гибели В.ШУБЫ проводит Генеральная прокуратура Украины.
Как сообщал УНИАН, по данным отдела связей с общественностью ГУМВД Украины в Днепропетровской области, тело В.ШУБЫ было обнаружено 15 октября около 11.30 в тире частного спортивного комплекса «Беркут» в Днепропетровске.
Предварительно было выяснено, что смерть наступила в результате несчастного случая во время пристрелки охотничьего карабина.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter