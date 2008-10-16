По факту гибели Шубы Генпрокуратура возбудила уголовное дело

Сегодня по факту гибели прокурора Днепропетровской области Владимира ШУБЫ, которая произошла вчера, 15 октября, в Днепропетровске, Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса Украины (убийство по неосторожности).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Днепропетровской области Светлана ЧЁРНАЯ.

По ее словам, расследование по выяснению обстоятельств гибели В.ШУБЫ проводит Генеральная прокуратура Украины.

Как сообщал УНИАН, по данным отдела связей с общественностью ГУМВД Украины в Днепропетровской области, тело В.ШУБЫ было обнаружено 15 октября около 11.30 в тире частного спортивного комплекса «Беркут» в Днепропетровске.

Предварительно было выяснено, что смерть наступила в результате несчастного случая во время пристрелки охотничьего карабина.