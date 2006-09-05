Что и кого можно купить на деньги Ахметова

“Газета по-киевски” в материале о самых зажиточных людях Центральной и Восточной Европы пишет, что в “золотую сотню” с 20 стран попали в этот раз и 15 украинцев, 8 из них очутились в ежегодном рейтинге впервые. Газета также попробовала пофантазировать, что можно купить за деньги самого зажиточного украинца Рината Ахметова, который правда не попал в первую десятку рейтинга, очутившись на 11 месте.

По версии ежедневного киевского издания, на 7, 2 миллиарда долларов Ахметова можно было бы купить 26 миллиардов буханок “украинского” хлеба, но Ахметов давно покупает хлеб не буханками, а хлебозаводами, - иронизирует "Газета по-киивски". Денег Ахметова хватило бы на строительство метро не только от Киева в Донецк, но и в Луганск. Если олигарху приснится "Криворожсталь", то теперь он может себе позволить полтора таких металлургических гиганта. Если бы Ахметов надумал просто раздать деньги своим соотечественникам, то вышло бы не так уж и много, меньше, чем по 800 гривен на душу. “Но главное хобби Ахметова – футбол, напоминает “Газета по-киивски”. За его капитал можно прикупить 136 футболистов класса Андрея Шевченко. Хватило бы на 12 команд! Вот бы заиграли!”

ВВС