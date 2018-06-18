Вехи недели. Резонансные смерти, жесткая Рада и противоречивый закон

Смерть двоих патрульных в Днепре породила широкомасштабную дискуссию о качестве патрульной полиции, во время которой феномен социальных сетей в очередной раз сработал по полной программе. Огромная армия «экспертов» раздавала разнообразные оценки, не удосуживаясь дождаться официальной информации, но реагируя на резонансное событий. Вероятное участие в трагедии бывшего бойца «Торнадо» добавляло ажиотажа и способствовало расслоению украинского сегмента социальных сетей в привычном уже формате зрада - перемога. Правоохранители сработали достаточно быстро, предполагаемый преступник был задержан вечером того же дня. Арсен Аваков по горячим следам предложил ввести в законодательство норму презумпции правоты полицейского, но не спешит отвечать на многочисленные критические выпады в свой адрес, связанные, в частности, с переаттестацией полиции.

В начале минувшей недели в Подмосковье был застрелен лидер признанной террористической организации «Оплот» Евгений Жилин, один из тех, кто был непосредственно причастен к «русской весне» на востоке Украины. Смерть известного сепаратиста от руки киллера лишь подчеркнула, что на спокойствие и уверенность российским марионеткам не стоит рассчитывать даже на территории России.

Верховная Рада немало удивила решением признать Государственную Думу России, избранную 18 сентября, нелегитимной. Основание для этого шага – проведение выборов на территории аннексированного Крыма. Если большинство цивилизованных стран не признали только выборы на отобранном силой Россией украинском полуострове, то наши народные депутаты признали нелегитимной всю нижнюю палату российского собрания. Пусть и без участия «Оппозиционного блока», половины внефракционных и Юлии Тимошенко с Надеждой Савченко. Следующим последовательным шагом будет донесение своего решения до всех международных организаций, в которых принимают участие думцы. Уже в октябре битва разгорится на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы – наиболее авторитетного на континенте органа, куда попытается вернуться российская делегация.

В остальном парламентарии не баловали избирателей эффективностью работы. Увольнение более 400 судей прошло практически незамеченным. К сожалению, спустя почти два года после избрания нынешнего созыва Верховной Рады «партии Майдана» не спешат реализовывать многочисленные сладкие предвыборные обещания, предпочитая имитировать активность. Рукопашная Владимира Парасюка с Александром Вилкулом, перешедшая в атаку на внедорожник охраны «оппозиционера» - показательный пример подмены понятий и необходимого алгоритма действий разнузданным популизмом.

Между тем Верховной Раде уже в ближайшее время предстоит принять решение в отношении обретающего все большую скандальность «закона Савченко». Автор резонансной нормы, позволившей досрочно покинуть места лишения свободы сотням преступников намерена отстаивать его правильность, против последовательно выступили министр внутренних дел Арсен Аваков и генеральный прокурор Юрий Луценко. В условиях резко ухудшившейся криминогенной обстановки, как минимум, внесение уточнений в этот закон выглядит обоснованным шагом.

Евгений Магда