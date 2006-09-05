Погода на 6-10 сентября

В среду, 6 сентября, на территории Украины будет облачно с прояснениями. В западных областях без осадков. На остальной территории временами будет идти небольшой дождь, на юге - отдельные грозы. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью будет 8-13°, на юге - до 16°, в западных областях местами - 4-9° тепла; днем - 13-18°, в южной части и западных областях местами - 20-23°.

7-8 сентября переменная облачность. Без существенных осадков, лишь в восточных областях 7 сентября небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с.

Температура ночью - 9-14°, на побережье морей - к 17° (7 сентября в западных областях - 7-12°); днем 7 сентября - 20-25°, на севере Левобережья, в Полтавской и Днепропетровской областях - 18-23°, 8 сентября в Украине - 22-27°; в Карпатах ночью - 3-8° тепла, днем - 14-19°.

9-10 сентября преимущественно без осадков. Температура ночью - 9-15°, на юге - до 17°; днем - 23-28°, в Прикарпатье и Закарпатье местами - до 30°.

В связи с содержанием высокой водности 5-8 сентября на реках Волынской области при повышении уровня воды интенсивностью 1-3 см в сутки ожидается дальнейшее подтапливание (затопление) заводей, сельхозугодий в Ратнивском, Любешевском районах, подтапливание отдельных населенных пунктов, хозяйственных объектов.

В Киеве и области 6 сентября облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью в Киеве и местами по области порывы 15-20 м/с. Температура в Киеве ночью - 10-12°, днем - 16-18°, по области ночью - 8-13°, днем - 13-18°.

7-8 сентября переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный и западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 9-14°; днем 7 сентября - 20-25°, 8 сентября - 22-27°.

9-10 сентября преимущественно без осадков. Температура существенно не изменится.