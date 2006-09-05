Редакцию газеты ”Киевские ведомости” обокрали
12:15, 05 сентября 2006Общество
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Следствие по делу продолжается
Шевченковский райотдел столичной милиции возбудил уголовное дело по факту кражи оргтехники в эти выходные из офиса редакции газеты "Киевские ведомости".
Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве, дело возбуждено по ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
По информации ЦОС, преступление было совершено ночью путем взлома оконных рам и замков дверей нескольких внутренних помещений.
По словам собеседника агентства пропажа нескольких единиц техники была обнаружена только в понедельник 4 сентября. Правоохранители допускают, что воров было несколько человек.
Следствие по делу продолжается.
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