"Думала, что дом рушится": реакция соцсетей на землетрясение в Украине

УНИАН собрал реакцию пользователей социальных сетей на землетрясение в Украине.

Ночью жители Киева, Броваров, Кропивницкого, Одессы, Винницы, Черновцов и других городов почувствовали подземные толчки, которые докатились из Румынии. Читайте такжеВ результате землетрясения в Македонии пострадали около 100 человек В Румынии землетрясение магнитудой 5,6 балла произошло около двух ночи 24 сентября.

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