"Думала, что дом рушится": реакция соцсетей на землетрясение в Украине

10:19, 24 сентября 2016
Общество
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УНИАН собрал реакцию пользователей социальных сетей на землетрясение в Украине.

Flickr/ Matt Katzenberger

Ночью жители Киева, Броваров, Кропивницкого, Одессы, Винницы, Черновцов и других городов почувствовали подземные толчки, которые докатились из Румынии.

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Скріншот
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Скріншот

В Румынии землетрясение магнитудой 5,6 балла произошло около двух ночи 24 сентября.

 

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