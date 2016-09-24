"Думала, что дом рушится": реакция соцсетей на землетрясение в Украине
10:19, 24 сентября 2016Общество
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УНИАН собрал реакцию пользователей социальных сетей на землетрясение в Украине.
До Украины докатились подземные толчки из Румынии / Flickr/ Matt Katzenberger
Ночью жители Киева, Броваров, Кропивницкого, Одессы, Винницы, Черновцов и других городов почувствовали подземные толчки, которые докатились из Румынии.
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Скриншот
Скриншот
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В Румынии землетрясение магнитудой 5,6 балла произошло около двух ночи 24 сентября.
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