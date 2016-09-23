В Киеве презентовали инновационные подходы к решению проблем здоровья

Этот показатель в 4-5 раз превышает аналогичный для развитых стран мира. Современные технологии способны уменьшить негативное влияние вредных привычек на организм, при этом человек не проходит через шоковое состояние отказа от привычного способа употребления никотина.

Об этом во время круглого стола, который состоялся 22 сентября в Укринформе, говорили эксперты в области кардиологии, сердечной хирургии ведущих научных и медицинских учреждений Украины, а также зарубежные гости, говорится на сайте МЦПД.

Николай Проданчук, директор Научного центра превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности им. Л. И. Медведя МОЗ Украины отметил, что Украина имеет высокий потенциал в области превентивной токсикологии.

"Украина способна внести свой профессиональный экспертный вклад в объективизации тех угроз, которые несут за собой табачные изделия. Также Украина одна из 14 стран в мире, которая изучает безопасность табачных изделий и исследует использование новых технологий доставки табака, в частности электронной сигареты", - добавил он.

Риккардо Полоса, профессор терапевтической медицины Катанийского университета, отметил, что одним из ключевых вопросов, который беспокоит специалистов в области общественного здравоохранения.

"Влияние электронной сигарет на сердечно-сосудистую систему долгосрочной перспективе. Существует много стратегий, которые ученые могут применить, чтобы понять, какое влияние этих новых продуктов на респираторное здоровье и формирование сердечно-сосудистых заболеваний. Долговременные широкомасштабные исследования, казалось могут дать объективный ответ о влиянии е-сигарет на здоровье человека, требуют десятки лет и огромные финансовые ресурс для проведения", - отметил профессор.

Доктор Полоса рассказал, что в качестве альтернативы иностранные специалисты используют высокочувствительные тесты, которые фиксируют ранние изменения субклинического повреждения здоровья курильщиков, перешли на потребление э-сигарет. Согласно результатам таких исследований, использования е-сигарет в лечении табачной зависимости позволило снизить кровяное давление и контролировать его у курильщиков с гипертонией. Об улучшении общего состояния сообщили и «двойные» курильщики, которым удалось сократить количество потребленных традиционных сигарет с 20-25 до 4 штук в день.

Константинос Фарсалинос, доктор Медицинского центра сердечной хирургии им. Онассиса, объяснил присутствующим, почему в целях охраны общественного здоровья следует использовать продукты с пониженным риском. Он подчеркнул, что два пути бросить курить - самостоятельно или с помощью медикаментов, неэффективны в большинстве случаев. Усилия только 5 из 100 курильщиков, которые пытаются бросить курить без использования вспомогательных средств, оказываются успешными, в то время как 20 из 100 курильщиков бросают курить благодаря медикаментозному лечению.

О положительной динамике сокращения числа курильщиков в Украине рассказала заведующая лабораторией популяционных исследований Института кардиологии им. М.Д. Стражеско, Елена Кваша.

"Данные 35-летнего исследования Института им. М.Д. Стражеско по распространенности курения среди мужчин в возрасте от 18-64 лет свидетельствуют, что за последние 5 лет она снизилась с 44% до 35%", - заявила Кваша.

Эксперт считает это прямым "отражением усилий государства, направленных на борьбу с табаком".

Тем не менее, Кваша отметила неоднозначность толкования влияния электронных сигарет на здоровье человека и противоречивость имеющихся зарубежных исследований в этой области. Это заставило специалистов Института начать свое собственное исследование влияния электронных сигарет и систем нагрева табака на сердечно-сосудистую систему, а также определить те факторы в организме, влияющих на развитие инфарктов, инсультов по сравнению с курением традиционных сигарет. Проект стартовал совсем недавно, 14 сентября 2016, и продлится полгода.