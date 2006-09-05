В Украине пропала инфляция

Инфляция в Украине в августе составила 0%, соответственно в январе-августе т.г. инфляция составила 3,8%. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, цены на продовольственные товары в январе-августе снизились на 0,4%, на непродовольственные товары – увеличились на 2,1%, на услуги - на 20,3%.

Среди продовольственных товаров в январе-августе больше всего подорожали сахар (53,9%), мясо и птица (18,2%), колбасные изделия и копчености (13,4%).

В группе непродовольственных товаров - горюче-смазочные материалы (23,7%), медикаменты (5,4%), печатные издания (5,4%).

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, в июле текущего года инфляция составила 0,9%, в январе-июле - 3,8%.

Инфляция в Украине в декабре 2005 года составляла 0,9%, в целом по итогам 2005 года - 10,3%.

В ноябре 2005 года Министерство экономики прогнозировало в 2006 году рост ВВП на уровне 5,8-7%, инфляцию - на уровне 9-11,5%. В январе 2006 года ведомство отозвало свой прогноз для пересмотра и в середине марта ухудшило прогноз инфляции в 2006 году до 11,4-11,6%.

При формировании Госбюджета на 2006 год Кабинет Министров исходил из прогноза роста ВВП в 2006 году 7%, показателя инфляции - 8,7%.