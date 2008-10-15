СБУ разоблачила схему уничтожения Проминвестбанка

Служба безопасности Украины разоблачила схему разрушения финансовой стабильности «Проминвестбанка».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

В частности, по его словам, СБУ разоблачила схему и установила группу лиц, которые пытались, используя счета «Уникомбанка» (г. Донецк), снять со счетов «Проминвестбанка» средства в сумме 411 млн. грн. и вывести их из Украины в оффшорные зоны с последующей легализацией.

«Ситуация, произошедшая с «Проминвестбанком», не случайная – за ней стоят конкретные мошенники», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, в результате проверки сотрудники СБУ вышли на группу лиц и возбудили два уголовных дела по факту легализации средств, полученных преступным путем. Как отметил руководитель СБУ, в рамках этих дел выяснен преступный механизм разворовывания средств, которые «Проминвестбанк» должен был направить с конца сентября по 10 октября на своевременную выплату пенсий и зарплат шахтерам и металлургам.

Как заметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО, данная группа лиц за этот год вывела за границу около 400 млн. грн., в частности через банк «Уникомбанк».

Для прикрытия противоправной деятельности злоумышленники, по данным В.НАЛИВАЙЧЕНКО, организовали рейдерскую атаку распространения вкладчикам ПИБа ложных СМС-сообщений, повреждения банкоматов в Донецке и Запорожье, распространение в донецких маршрутных такси видеороликов с ложной информацией относительно «Проминвестбанка», размещение соответствующего содержания информации в газетах.

По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, по состоянию на сегодня СБУ заблокировало счета, на которых находится 311 млн. грн., которые мошенники также пытались вывести за границу.

Учитывая ситуацию, в которой оказался «Проминвестбанк», СБУ советует банкам в случае таких проявлений безотлагательно обращаться в контролирующие органы милиции.