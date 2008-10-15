В Киеве разоблачена банда «Капитошки»

В Киеве разоблачена бандитская группировка „Капитошки”, занимавшаяся вымогательством и рейдерством.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины.

Генеральная прокуратура по материалам столичного УБОП возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 257 (бандитизм) Уголовного кодекса Украины, в отношении участников преступной группировки во главе с уроженцем Российской Федерации Александром К., 1965 г.р., известным в криминальном мире по кличке „Капитошка”. В состав банды также входили двое киевлян и уроженец Ивано-Франковской области. Сейчас все они объявлены в межгосударственный розыск, сообщили в пресс-службе.

По данным УБОП, группировка „Капитошки” на протяжении последних трех лет занималась вымогательством в особо крупных размерах и рейдерством. Для этого злоумышленники подыскивали прибыльные предприятия, искусственно создавали имущественный спор, в том числе через решения отдельных судов Донецкой области, фальсифицировали документы и совершали вооруженные нападения с целью завладения имуществом.

В частности, в марте 2008 года вооруженная банда „Капитошки” с использованием незаконных судебных решений, угроз и насилия попыталась захватить столичный торгово-офисный комплекс «Веста». Генпрокуратура по этому факту возбудила уголовное дело. В то же время, конфликт вокруг попыток рейдерского захвата бизнес-центра планирует рассмотреть 16 октября судебная палата по гражданским делам Верховного суда Украины.

В апреле текущего года „Капитошка” и его сообщники в центре Киева совершили нападение на админздание одного из государственных предприятий, принадлежащих Министерству транспорта и связи Украины. Против злоумышленников Генпрокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.279 (захват транспортного предприятия, учреждения или организации) УК Украины.

Также участникам общественно-опасной ОПГ инкриминируют нарушение ч. 4 ст. 189 (вымогательство), ч. 2 ст. 129 (угроза убийством), 257 (бандитизм) УК Украины, сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД.