Наличный доллар растет, игнорируя усилия НБУ

Вчера Национальный банк Украины возобновил валютные интервенциина межбанковском валютном рынке, продавая доллар по уже традиционному курсу 5,00. Котировки на торгах по доллару во вторник были относительно невысоки: 5,1750/5,2650 – при открытии, 5,0600/5,1050 – к 12.00, 5,1250/5,1550 – к закрытию.

Однако на наличном валютном рынкеситуация складывается не в пользу гривни. Вчера средний курс покупки доллара в обменных пунктах коммерческих банков составил 5,2054 грн., продажи – 5,3796.

Сегодня же наличный доллар продолжил свой рост. По состоянию на 9.59 средний курс покупки доллара банками составил 5,2088 грн., а продажи – 5,3818.