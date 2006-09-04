На Закарпатье утонули двое детей, поиски третьего ребенка продолжаются, сообщили УНИАН в центре общественных связей ГУ МЧС Украины в Закарпатской области.

По информации ЦОС, сегодня около 17:00 в оперативно-координационный центр ГУ МЧС Украины в Закарпатской области поступило сообщение о том, что утонули трое детей в возрасте от 5 до 14 лет, жителей села Вилок Виноградовского района.

Трагедия разыгралась на искусственном водоеме, который находится на окраине этого населенного пункта.

На данный момент удалось найти тела 5-летней Виктории-Шарлотты и ее 12-летнего брата Александра. Операция по поиску третьего ребенка продолжается. На месте происшествия работают виноградовские пожарные и водолазы-спасатели Хустского аварийно-спасательного пункта.

Подробности гибели детей пока неизвестны. По предварительной информации, дети плавали на надувных матрасах и ловили рыбу.

О самой трагедии взрослым рассказал четвертый ребенок, который находился на месте происшествия в момент, когда все это случилось.

Спасатели не теряют надежды на то, что третий ребенок мог спастись, однако ввиду того, что до сих пор он не вернулся домой, вероятность подобного слишком мала. Поиски ребенка продолжаются.