Уже семь больниц Днепропетровской области получили гуманитарную помощь из Франции

Это уже седьмая больница, куда доставляют груз от благотворительной организации «Ассоциация медицинской и благотворительной помощи Франция-Украина».

Зарубежные партнеры передают медицинское оборудование, инструменты и мебель, сообщает 056.ua со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.

«Уже семь больниц области получили гуманитарную помощь из Франции. Это медучреждения, которые уже более двух лет принимают раненых бойцов АТО. Для их лечения крайне необходимы современное оборудование, медицинские инструменты и многофункциональная мебель. Сотрудничество с благотворителями продолжаем, в ближайшее время ожидаем очередной груз», - сообщил глава области Валентин Резниченко.

Сегодня гуманитарку от «Ассоциации медицинской и благотворительной помощи Франция-Украина» получило ожоговое отделение второй городской больницы Днепра.

Это медицинская мебель и 6 современных многофункциональных кроватей. С помощью пульта они принимают комфортное для пациента положение: поднимают спинку или ноги. Кровати позволяют избежать пролежней и упрощают уход за пациентами.

«За время АТО наша больница приняла около 300 бойцов. Ожоги бывают на всей поверхности тела. Такие пациенты практически не двигаются. Многофункциональная кровать позволяет менять положение тела. Это облегчает страдания больных и позволяет избежать осложнений. Такие кровати в ожоговом отделении есть, но их не хватает», - рассказала заведующая приемным отделением Татьяна Коряцкая.

Сотрудничество Днепропетровской ОГА с «Ассоциацией медицинской и благотворительной помощи Франция-Украина» по обеспечению медицинским оборудованием стало возможным благодаря волонтерке Диане Дольс. Раньше она жила в Днепре, несколько лет назад переехала во Францию. Сейчас помогает Родине из-за рубежа.