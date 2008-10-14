Месть таксистов: в Запорожье «зайца» избили до смерти

В Запорожье трое таксистов до смерти избили мошенника, который не рассчитывался за проезд.

Как сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в Запорожской области, тело 33-летнего жителя Запорожья с многочисленными травмами было обнаружено на днях в балке на территории Заводского района областного центра.

"Преступление было раскрыто "по горячим следам". В ходе следственных действий сотрудники милиции установили, что ранее судимый молодой человек освободился из заключения в августе нынешнего года и после этого неоднократно передвигался на такси по городу и выезжал за его пределы, но за поездки на дальние расстояния не расплачивался: прибыв на место, просил таксистов подождать, но для того чтобы расплатиться не возвращался", - сообщили в ЦОС.

Общаясь друг с другом, таксисты установили, что мошенник обманул многих из них, и в очередной раз, когда мужчина вызвал такси, трое из водителей самостоятельно "разобрались" с ним, говорится в сообщении.

"Таксисты избили его и закрыли в подвале одного из частных домов, но не рассчитали применение силы - от полученных телесных повреждений пострадавший скончался", - сообщили в ЦОС.

Узнав об этом, таксисты с целью скрыть преступление вывезли тело погибшего в Заводской район Запорожья и выбросили в балку, однако спустя несколько дней были разоблачены и задержаны.

На данный момент в отношении водителей возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Ведется следствие.