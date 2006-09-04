Новая попытка захвата Кременчугского сталелитейного завода (дополнено)

Идет новая попытка захвата Кременчугского сталелитейного завода. Об этом из Кременуга корреспонденту УНИАН сообщил адвокат Алексей Штамбург. В частности он заявил: “В данный момент я наблюдаю очередную попытку силового захвата КСЗ (Кременчугский сталелитейный завод)». Комментируя эти события адвокат, подчеркнул: «Некие люди в милицейской форме и люди, называющие себя представителями исполнительной службы, стараются попасть на предприятие, пытаясь реализовать решение Крюковского районного суда (Полтавской обл.) от 07.08.2006 года. Решение, которое впоследствии было отменено тем же судом».

Как сообщил корреспонденту УНИАН свидетель событий адвокат Вадим Есауленко, сотрудники подразделения милиции “Беркут” пытаются избивать резиновыми палками охрану КСЗ. Вадим Есауленко сообщил также, что возле здания заводоуправления идет стихийный митинг рабочих завода. Выступающие на митинге в мегафон призывают сотрудников милиции подразделения “Беркут”, других подразделений или лиц, выдающих себя за таковых, немедленно прекратить противоправые действия.

Как сообщал УНИАН, 25 августа т. г. на предприятии произошла смена руководства. Кабинет директора вместо Александра ХОЛОШИНА занял Дмитрий ЧЕРНЕНКО.

17 мая, часть акционеров завода (группа “ТАС”) провела в Днепропетровске собрание, назначив председателем наблюдательного совета сталелитейного завода председателя компании “ТЭКО-Днепрометиз” В.НОВИЦКОГО вместо Павла ЛЕБЕДЕВА, а также председателем правления завода Д.ЧЕРНЕНКО вместо А.ХОЛОШИНА; утвердила новых членов правления и членов наблюдательного совета.

Но, правление завода во главе с А.ХОЛОШИНЫМ, которое представляет интересы группы банка “Форум”, до ночи 25 августа осуществляло оперативное управление предприятием. Они заявляли о незаконности собрания акционеров 17 мая, а также всех последующих собраний, инициированных акционерами от группы “ТАС”.

В то же время, в соответствии с приказом по ОАО «Кременчугский сталелитейный завод» № 1-К от 25 августа 2006 года «О вступлении в полномочия председателя правления», Д.ЧЕРНЕНКО приступил к исполнению своих должностных обязанностей – председателя правления ОАО «Кременчугский сталелитейный завод».

Представители мажоритарных акционеров КСЗ заявили, что так называемый захват предприятия и беспорядки 25 августа организовали представители группы компаний, аффилированных с АКБ «Форум». Попытка захвата административного здания, предпринятая с провокационной целью – бросить тень на представителей вновь избранного руководства Кременчугского сталелитейного завода, была осуществлена силами охранных агентств «Альфа-Металл», «Альфа-Щит» и «Альфа-Спорт», которые осуществили разбойное нападение на собрание акционеров Кременчугского сталелитейного завода в Днепропетровске 17 мая 2006 года.

29 августа Крюковский районный суд г. Кременчуга (Полтавская обл.) своим определением запретил бывшему руководству ОАО «Кременчугский сталелитейный завод» препятствовать новому правлению предприятия во главе с председателем правления Д.ЧЕРНЕНКО выполнять свои обязанности.

Справка УНИАН. ОАО "Кременчугский сталелитейный завод" создан в 1966 году, с 1990 стал открытым акционерным обществом. С 2003 по 2005 объем выпуска стального литья увеличился с 35000 до 116000 тонн. Объем реализации за тот же период вырос с 326 млн. грн. до 512 млн. грн. Прибыль за последние три года составила 10 млн. грн.

29% акций ОАО "Кременчугский сталелитейный завод" принадлежит компании "ТЭКО-Днепрометиз" (входит в состав группы ТАС), 33,97% контролируется группой "Приват", 22,05% – акционерной страховой компанией "Форум", а 9,8% акций – ЗАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (владелец – Ринат Ахметов). Еще 6,18% акций владеют миноритарные акционеры и физические лица.