Жилье «эконом-класса» на первичном рынке Киева подорожало

Средняя стоимость 1 кв. м жилья «эконом-класса» на первичном рынке Киева в августе увеличилась на 3,8%, по сравнению с июлем, - до 1245 у.е. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Строительно-инвестиционной компании «Київ Житло-Інвест» со ссылкой на данные аналитического отдела компании.

В частности, стоимость 1 кв. м в однокомнатных квартирах увеличилась на 3,2%, в двухкомнатных - на 4,9%, а трехкомнатных - на 3,3%. При этом стоимость однокомнатных квартир увеличилась в среднем на 6,8%, двухкомнатных - на 7,3%, а стоимость трехкомнатных увеличилась на 6,6%.

В тоже время средняя стоимость 1 кв. м жилья «бизнес-класса» за последний месяц увеличилась в среднем на 4,26% ( до 2145 у.е.).

При этом стоимость 1 кв. м в однокомнатных квартирах увеличилась на 5,1%, в двухкомнатных - на 3,6%, а трехкомнатных - на 4,1%. Стоимость же однокомнатных квартир увеличилась в среднем на 6,1%, двухкомнатных - на 6,3%, а трехкомнатных - на 6,6%.

Жилье «премиум-класса» за последний месяц подорожало на 1,35% - до 5227 у.е. за 1 кв. м.

При этом стоимость 1 кв. м в двухкомнатных квартирах увеличилась на 1,7%, а трехкомнатных - на 2%. Стоимость же двухкомнатных квартир увеличилась в среднем на 0,2%, а трехкомнатных - осталась без изменений.

В отчете аналитической службы СИК «Київ Житло-Інвест» также отмечается, что «за последний месяц в базах строительных компаний практически отсутствовали предложения по одно- и двухкомнатным квартирам, что и сказалось на росте цен. Вместе с тем, это не означает, что они все проданы».

Аналитики не исключают, что некоторые участники рынка попросту решили придержать квартиры, ожидая осеннего повышенного спроса. В условиях дефицита предложения, рост цен на новое жилье попросту неминуем.

Ведущий аналитик компании Алла КУЦЕНКО отметила, что еще одним существенным фактором роста цен на жилье является сохраняющаяся неопределенность в отношениях между застройщиками и новой киевской властью: до сих пор не ясно, будет ли развиваться строительство жилья в Киеве в объемах, которые смогут удовлетворить постоянно растущий спрос.

Как отметили в пресс-службе, отчет основывается на анализе 186 объектов строительства жилой недвижимости 77 компаний-операторов первичного рынка с планируемым периодом сдачи 2006 - 2008 гг.

Справка УНИАН. ООО «Строительно-инвестиционная компания «Київ Житло-Інвест» основана в 2001 году. Основные направления деятельности: проектирование, строительство элитных жилых и офисных комплексов, инвестиции в строительство, управление проектами, эксплуатация жилья. Общая площадь проектов компании - свыше 215 тыс. кв. м. Основные проекты: жилой комплекс «Введенский», жилищно-офисный комплекс «Ботаник тауэрз», жилой дом «Эмпаир тауэр».