Был ли украинцем погибший в Москве украинец?

Посольство Украины в Российской Федерации направило официальный запрос в Главное управление внутренних дел Москвы с просьбой предоставить информацию, действительно ли погибший во время драки в столице России был гражданином Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

В частности, как указывается в сообщении МИД, Посольство Украины в РФ частично подтвердило обнародованную в СМИ информацию об инциденте с участием граждан Украины в ночь на 13 октября вблизи Всероссийского выставочного центра г. Москвы.

Посольство опровергло факт широкомасштабной драки с участием украинских работников, и сообщило об обнаруженном на территории ВВЦ трупе неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти. Причина смерти и гражданство погибшего в данное время устанавливаются.

В связи с этим дипучреждение направило официальный запрос в ГУВД г. Москвы с просьбой предоставить необходимую информацию.

Дело находится на контроле в Посольстве Украины в РФ и в Департаменте консульской службы.

Как сообщалось, ранее российские СМИ обнародовали информацию о том, что около 20 приезжих рабочих подрались около полуночи на территории ВВЦ на северо-востоке Москвы, в результате чего один человек погиб на месте, еще несколько получили разные травмы.

В Управлении внутренних дел по Северо-восточному округу Москвы УНИАН сообщили, что в результате драки погиб один украинец, а другого задержала милиция

«Была драка между двумя нетрезвыми людьми из Украины», - отметили в УВД.

Сообщается, что сотрудники милиции нашли тело одного из участников события, и сейчас проводятся судебно-медицинские мероприятия по выяснению причин смерти. Второй участник драки задержан до выяснения обстоятельств.

Кроме того, в московской милиции опровергли информацию о массовой драке, в результате которой задержаны 9 украинцев. «Массовой драки не было», - подчеркнули в УВД.