Арестован ректор института ядерной энергетики

В Севастополе работники Управления борьбы с организованной преступностью и городской прокуратуры задержали по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах ректора Севастопольского института ядерной энергетики и промышленности (1954 г. р.).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД, задержание состоялось в рамках расследования уголовного дела, возбужденного прокуратурой Севастополя по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (хищение средств в особо крупных размерах).

Установлено, что в 2007 году из государственного бюджета на капитальный ремонт института были выделены средства, из которых более 3 млн. грн. было использовано не по назначению. Сейчас проверяется причастность к этой операции трех киевских коммерческих фирм, которые выступили субподрядчиками ремонтных работ. Не исключено, что бюджетные средства через конвертационный центр были переведены в наличность и похищены, отметили в ГУБОП.

Ректор института задержан в порядке статьи 115 УПК Украины на трое суток до избрания судом меры пресечения.