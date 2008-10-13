Проминвестбанк могут продать

Временный администратор «Проминвестбанка» Владимир КРОТЮК не исключает привлечения в банк стратегического инвестора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

"Ведутся переговоры, насколько мне известно, с несколькими потенциальными инвесторами", - сказал В.КРОТЮК.

По его информации, ряд акционеров банка (8-10 физических лиц резидентов) сконцентрировали около 80% акций банка, этот пакет и может быть продан.

Он также отметил, что среди претендентов возможным инвестором может выступить российская компания, название которой не было озвучено.

Временный администратор подчеркнул, что «Проминвестбанк» ввел ограничения на выдачу наличных средств по своим платежным картам через банкоматы и кассы. Так, в банкоматах и через кассы банка один раз в сутки можно снять по одной тысяче гривень. Он добавил, что проблем с наличными средствами у банка нет, финучреждение имеет достаточно активов, чтобы справиться со своими обязательствами перед физлицами.

При этом В.КРОТЮК призвал клиентов не изымать средства из банка. "Я обращаюсь к населению, обращаюсь к субъектам предпринимательской деятельности с просьбой не забирать вклады из банка", - сказал В.КРОТЮК.

Как сообщал УНИАН, 7 октября НБУ ввел временную администрацию в «Промивестбанке», временным администратором назначен заместитель председателя Нацбанка Владимир КРОТЮК.

Ранее, 30 сентября Национальный банк Украины принял решение о выделении «Промивестбанку» стабилизационного кредита в виде кредитной линии на общую сумму 5 млрд. грн., из которых банку на 7 октября было выделено 2 млрд. грн.

«Рейдерская атака на банк стала причиной панических настроений вкладчиков и досрочного отзыва вкладов населения, что вызвало осложнения при проведении платежей. В связи с этим правление Национального банка Украины, внимательно изучив ситуацию, приняло решение о рефинансировании ликвидности банка в размере 5 млрд. гривень», - указывалось в пресс-релизе НБУ.