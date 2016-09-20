В Киеве волонтеры собирают деньги на авто для бойцов АТО с помощью "военного такси"

«Сегодня стартует беспрецедентная акция от сервиса Uklon и фонда «Вернись живым». Если вы закажете такси через мобильное приложение и в поле примечаний (“уточнение для водителя”) напишете #wartaxi – то сервис Uklon перечислит всю стоимость вашей поездки (без чаевых водителю) на покупку джипа для 30й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины” – заявляет основатель БО МБФ “Вернись живым” Виталий Дейнега.

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В время действия акции, которая продлится до 22 сентября, или до момента когда полная стоимость джипа (125 000грн) будет собрана, волонтеры различных организаций и ветераны АТО смогут рассказать о волонтерской деятельности и ответить на любые вопросы пассажиров о войне. Киевляне смогут прокатиться вместе с Виталием Дейнегой (Вернись живым), Павел Кащуком (Комбат.ua), Галиной Алмазовою (экипаж «Ветерок»), Романом Синицыным (Народный тыл), Евгеном Турчаком (демоб. 95 бр, Союз ветеранов АТО), Леонидом Остальцевим (демоб. 30 мех. бр., Pizza Veterano), Ярославом Тропиновим (Армия SOS).

«Почему мы это делаем? Ибо «UKLON» ежемесячно перечисляет значительные суммы на различные волонтерские организации. Мы решили сделать совместную акцию, чтобы пассажиры знали, что пользуясь этим сервисом, они автоматически помогают украинской армии», - отметил Виталий Дейнега.

Леонид Остальцев, основатель киевского кафе "Pizza Veterano", а также демобилизованный боец 30 мех.бр. добавил: «Участок, который держит 30 механизированная бригада достигает 72 км. Между опорниками большие расстояния. На БМП нельзя проехать из-за шум, к тому же они нужны на опорниках. Техники для того, чтобы подвезти воду, боеприпасы, поменять личный состав нет. Поэтому такие машины решают вопрос мобильности и даже эвакуации раненых».

«Если бы имели такие джипы в начале войны у нас было бы меньше работы. Реанимобили иногда преследуют и, к сожалению, обстреливают. Недавно у нас появился аналогичный джип, который помогает вывозить раненых под Мариуполем.Такие машины жизненно необходимы на фронте», - прокомментировала Галина Алмазова из экипажа «Ветерок».

Руководство «UKLON» сообщило, что в будущем планирует запустить акцию «Военное такси» в других городах, в частности Одесса, Львов, Днепр, Харьков. «Наша социальная инициатива имеет цель привлечь пассажиров не только заплатить за поездку в такси, а также и перечислить средства на помощь армии любому из волонтеров акции» - сообщил директор «UKLON» Павел Лысенко.

Присоединяйтесь к акции! Заказать машину «Военное такси» можно указав хештеґ #wartaxi в комментариях к заказу через «UKLON».