В московском СИЗО в результате беспорядков захвачены заложники

17:02, 04 сентября 2006
Общество
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Туда выехали милиция и "скорая"

В следственном изоляторе на юго-востоке Москвы возникли беспорядки.

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах российской столицы, в результате инцидента в изоляторе, расположенном на улице Верхние поля, 57 захвачены заложники.

К месту происшествия выехали милиция, спасатели и бригады «скорой помощи».

 

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