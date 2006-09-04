В московском СИЗО в результате беспорядков захвачены заложники

Туда выехали милиция и "скорая"

В следственном изоляторе на юго-востоке Москвы возникли беспорядки. Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах российской столицы, в результате инцидента в изоляторе, расположенном на улице Верхние поля, 57 захвачены заложники. К месту происшествия выехали милиция, спасатели и бригады «скорой помощи».

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