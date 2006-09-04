В московском СИЗО в результате беспорядков захвачены заложники
17:02, 04 сентября 2006Общество
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Туда выехали милиция и "скорая"
В следственном изоляторе на юго-востоке Москвы возникли беспорядки.
Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах российской столицы, в результате инцидента в изоляторе, расположенном на улице Верхние поля, 57 захвачены заложники.
К месту происшествия выехали милиция, спасатели и бригады «скорой помощи».
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