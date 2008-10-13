В Киеве включат тепло тогда, когда уже не захочется окна открывать

«Киевэнерго» планирует начать основные подключения к отоплению при достижении среднесуточной температуры воздуха 8° и ниже.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам глава правления АК «Киевэнерго» Сергей ТИТЕНКО.

«По данным Укргидрометцентра, прогноз погоды, включая 17 октября, выглядит следующим образом: днем до 19° тепла, а ночью - до 11° тепла. В то же время, нормативные документы, которыми мы пользуемся, дают нам основание действовать следующим образом: три дня должна быть температура среднесуточная 8° и ниже, и это основание для подключения города в соответствии с графиком, согласованным с КГГА», - сказал он.

При этом С.ТИТЕНКО отметил, что, по некоторым данным, теплая погода сохранится до начала ноября. «Это не означает, что такая погода будет, мы отслеживаем ситуацию, но потреблять газ, который столько стоит, в ситуации, когда будут открыты все окна, и, может, никто нам и благодарности не скажет за это, будет неосторожным и бесхозяйственным», - сказал С.ТИТЕНКО.

По его словам, компания уже проводит подключение социальных объектов: подключены все родильные дома, стационарные лечебные учреждения (200 объектов), 66 детских садиков, 30 школ.

В то же время он подчеркнул, что технически компания готова начать подключение к теплу уже сегодня. «Сейчас необходимо только финансирование, чтобы не наращивать долги за газ», - добавил он.

По его словам, кроме долгов потребителей и кредитных обязательств, перед «Киевэнерго» также стоит проблема долга городской власти. В частности, недофинансирование из городского бюджета компенсации убытков «Киевэнерго» от предоставления услуг по теплоснабжению на сегодня составляет 184,3 млн. грн. Долг «Киевэнерго» перед НАК «Нафтогаз Украины» за потребленный газ составляет 41,8 млн. грн.

Как сказал С.ТИТЕНКО, существует угроза наращивания долгов за газ. «Если мы недополучим деньги – будут наращены долги перед НАК «Нафтогаз Украины» - и он не будет нам давать газ», - подчеркнул он.

Справка УНИАН. АЭК «Киевэнерго» является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине, компания полностью обеспечивает потребности Киева в электрической и на 70% - в тепловой энергии.

Уставный фонд «Киевэнерго» - 27 млн. 91 тыс. грн., номинал акции - 0,25 грн.

50%+1 акция «Киевэнерго» принадлежит НАК «Энергетическая компания Украины». 12,73% принадлежащих Киевской городской общине переданы в уставный фонд ЗАО «Компания «Киевэнергохолдниг». До конца мая 2007 года номинальным держателем указанного пакета являлся КБ "Хрещатик". С июня 2007 года в качестве собственника этого пакета выступала компания Trelodia Investments Ltd. (Кипр).

Кроме того, по состоянию на январь 2008 года, 24,97% акций "Киевэнерго" сконцентрировала кипрская Kapiton Trading Ltd. Еще 15,71% акций контролирует Fluminea Limited (Кипр).