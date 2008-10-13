В Украине будет еще одна довольно теплая неделя

Завтра в Украине осадков не ожидается. Ночью и утром в западных, центральных и южных областях местами туманы. Ветер преимущественно западный, 3-8 м/с.

Температура ночью 7-12°, днем 14-19°, в южной части и в западных областях местами 20-22°; в Карпатах ночью 0-5° тепла, днем 10-15°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

15-16 октября - переменная облачность. Без осадков, только утром и днем 15 октября в северных и западных областях, а 16 октября в западной части небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, 16 октября в северных и восточных областях 4-9° тепла; днем 12-17°, на юге местами 20-22°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 9-14°.

17-18 октября - преимущественно без осадков, лишь 17 октября в северной, а днем и в восточной части небольшой дождь. Температура ночью 3-9° тепла, днем 10-16°; в южной части ночью 6-11°, днем 14-20°.

В Киеве во вторник осадков не ожидается. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 16-18°.

15-16 октября - переменная облачность. Без осадков, только утром и днем 15 октября небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15 октября 6-11°, 16 октября 4-9° тепла; днем 12-17°.

17 октября - небольшой дождь, 18 октября - преимущественно без осадков. Температура ночью 3-9° тепла, днем 10-16°.