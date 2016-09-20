"Гроші" узнавали, куда были потрачены $20 миллионов, собранные для строительства детской больницы будущего

04:09, 20 сентября 2016
Общество
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Почти 12 лет назад Виктор Ющенко стал Президентом Украины, а его жена Екатерина занялась благотворительность, создав фонд "Украина 3000". Этот масштабный проект собирал деньги на строительство детской больницы будущего.

На що витратили 20 мільйонів доларів, зібраних на будівництво дитячої лікарні майбутнього? /

Об этом рассказывается в программе "Гроші".

Много кто помог этому проекту, собрали 20 миллионов долларов, которые, казалось бы, растворились в воздухе.

Но программа "Гроші" нашла их: на собранные для строительства детской больницы будущего средства семья Ющенко построила свою собственную.

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Против фонда "Украина 3000" в очередной раз открыто уголовное производство, о чем Ющенко сама написала в Facebook.

Как отмечается в сюжете, перспективы у нового дела есть, но накажут, вероятно, лишь мелких стрелочников, потому что ни под какими документами подписей Екатерины и Виктора Ющенко нет".

Среди прочего, "собранные средства пошли на частную клинику "Ново" в Львове. Основателем этой больнице есть фонд "Детская больница будущего", председателем опекунского совета которого является Екатерина Ющенко", - рассказывается в сюжете.

В самом фонде от комментариев отказались.

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