"Гроші" узнавали, куда были потрачены $20 миллионов, собранные для строительства детской больницы будущего

Об этом рассказывается в программе "Гроші".

Много кто помог этому проекту, собрали 20 миллионов долларов, которые, казалось бы, растворились в воздухе.

Но программа "Гроші" нашла их: на собранные для строительства детской больницы будущего средства семья Ющенко построила свою собственную.

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Против фонда "Украина 3000" в очередной раз открыто уголовное производство, о чем Ющенко сама написала в Facebook.

Как отмечается в сюжете, перспективы у нового дела есть, но накажут, вероятно, лишь мелких стрелочников, потому что ни под какими документами подписей Екатерины и Виктора Ющенко нет".

Среди прочего, "собранные средства пошли на частную клинику "Ново" в Львове. Основателем этой больнице есть фонд "Детская больница будущего", председателем опекунского совета которого является Екатерина Ющенко", - рассказывается в сюжете.

В самом фонде от комментариев отказались.