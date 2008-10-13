В Москве во время драки погиб украинец, другого - задержала милиция

В результате драки в Москве погиб украинец, а другой задержан милицией.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении внутренних дел по Северо-Восточному округу Москвы. «Была потасовка между двумя нетрезвыми людьми из Украины», - отметили в УВД.

Сообщается, что сотрудники милиции обнаружили тело одного из участников происшествия и сейчас проводятся судебно-медицинские мероприятия по выяснению причин смерти. Второй участник потасовки задержан до выяснения обстоятельств.

Кроме того, в московской милиции опровергли информацию о массовой драке, в результате которой задержано 9 украинцев. «Массовой драки не было», - подчеркнули в УВД.

Ранее российские СМИ сообщали, около 20 приезжих рабочих подрались после полуночи на территории ВВЦ на северо-востоке Москвы, в результате чего один человек погиб на месте, еще несколько получили различные травмы.

По данным СМИ, драка произошла между гражданами ближнего и дальнего зарубежья, которые работают и проживают на территории ВВЦ.

Прибывшие к месту происшествия милиционеры задержали девять человек, в основном граждан Украины. Остальные хулиганы разбежались. Личность погибшего и причина конфликта устанавливаются. Милиционеры ищут других сбежавших хулиганов.

В Посольстве Украины в РФ сообщили, что к ним за помощью никто не обращался.