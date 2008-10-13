Джона Леннона объявили женоненавистником

Автор биографии Джона Леннона Филип Норман в своей книге "John Lennon: The Life" ("Джон Леннон: Жизнь") пишет о том, что Леннон был очень ревнивым и жестоким и не давал покоя своим любимым женщинам. Автор книги утверждает, что музыкант был подвержен приступам необоснованной агрессии и ярости, сообщает сайт Fox News. Поступление биографии в продажу назначено на 28 октября.

В "John Lennon: The Life" рассказывается о том, что Леннон грубо обращался с Йоко Оно, с двумя своими сыновьями Джулианом и Шоном и подвергал их "физическому и словесному унижению". Со своей первой женой Синтией Леннон общался равнодушно, и когда она узнала о его романе с Оно, он не стал с ней объясняться.

Автор биографии музыканта утверждает, что когда Леннон и Оно начали встречаться, он заставил ее составить список всех мужчин, с которыми у нее были отношения. Норман пишет, что музыкант ни на шаг не отпускал от себя Йоко Оно, ревнуя ее к своим коллегам по группе, однако сам часто увлекался другими женщинами. Он также заставлял ее ходить на все репетиции The Beatles, что послужило одной из причин его конфликта с участниками группы.

Помимо сведений об интимной жизни музыканта, в биографию включены интервью с Полом Маккартни, Йоко Оно, сыном Леннона Шоном, а также описания эпизодов юношества и развития отношений музыканта с другими членами ливерпульской четверки.

Йоко Оно, помогавшая Норману работать над книгой, заявила, что недовольна тем, как автор описал жизнь Леннона. Шон Леннон назвал книгу "ничтожной".

Лента.ру