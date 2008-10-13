Фондовые рынки ЕС открылись увеличением главных индексов

Значительным подъемом главных индексов начали сегодня работу ведущие фондовые рынки Евросоюза. После первых 15 минут торгов совокупная стоимость акций, котирующихся на Лондонской фондовой бирже, увеличилась на 5,52%, на Франкфуртской - на 5,26% и на Парижской - на 5,41%, передает ИТАР-ТАСС.

Тем самым рынки позитивно отреагировали на принимаемые сейчас правительствами Евросоюза энергичные действия по стабилизации банковской системы