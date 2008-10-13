Житомир на два дня оставят без воды

В Житомире из-за ремонтных работ на водопроводе на двое суток остановят централизованное водоснабжение.

Об этом говорится в переданном УНИАН официальном сообщении пресс-службы Житомирского горсовета.

"В связи с проведением безотлагательных работ на объектах теплоснабжающего предприятия “Житомиртеплокоммунэнерго" и КП “Житомирское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства” будет приостановлено централизованное водоснабжение с 22.00 16 октября до 06.00 18 октября" - сказано в сообщении.

Руководство этих предприятий также обратилось к житомирянам с просьбой создать двухсуточный запас питьевой воды.