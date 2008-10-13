Житомир на два дня оставят без воды
10:59, 13 октября 2008Общество
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"В связи с проведением безотлагательных работ"
В Житомире из-за ремонтных работ на водопроводе на двое суток остановят централизованное водоснабжение.
Об этом говорится в переданном УНИАН официальном сообщении пресс-службы Житомирского горсовета.
"В связи с проведением безотлагательных работ на объектах теплоснабжающего предприятия “Житомиртеплокоммунэнерго" и КП “Житомирское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства” будет приостановлено централизованное водоснабжение с 22.00 16 октября до 06.00 18 октября" - сказано в сообщении.
Руководство этих предприятий также обратилось к житомирянам с просьбой создать двухсуточный запас питьевой воды.
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