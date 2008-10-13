Страны Еврогруппы предоставят гарантии по финансированию банков

Главы 15 стран, входящих в Еврогруппу, намерены предоставить гарантии по обеспечению банковской ликвидности и рекапитализации банков в случае необходимости.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра финансов Бельгии Дидье РЕЙНДЕРСА, выступившего с заявлением по итогам экстренного заседания, состоявшегося вчера в Париже.

Согласно принятому документу, государства смогут осуществлять обмен ненадежных активов на государственные облигации. Планируется, что данные меры будут действовать до конца 2009 года.

Как сообщал УНИАН, 12 октября в Париже начал работу саммит лидеров стран-членов зоны евро. Его главная цель – провести общие шаги для реагирования на текущий финансовый кризис, охвативший мир.

К зоне евро с 1 января 2008 года принадлежат 15 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Кипр и Мальта.