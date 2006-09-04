Завтра в Киеве - дождь и сильный ветер

Завтра на востоке Украины ожидается облачная погода с прояснениями, временами дожди, местами грозы. На остальной территории переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, только в большинстве южных областей и в Закарпатье преимущественно без осадков.

Ветер западный, северо-западный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с. Температура ночью 9-14°, на юге до 19°, днем 14-19°, в южной части 20-25°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

6-7 сентября - переменная облачность. В северных, восточных, центральных (кроме Винницкой и Кировоградской) областях временами небольшой дождь, на остальной территории преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, 6 сентября ночью в северных, центральных, восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 8-13°, в Прикарпатье 4-9°; днем в восточных, Днепропетровской областях, на севере Левобережья, а 6 сентября и в Житомирской, Киевской, Черкасской области 13-18°, на остальной территории 17-22°, 7 сентября в западных и южных областях до 26°; в Крыму ночью 11-16°, днем 20-25°; Карпатах ночью 2-7°, днем 12-17°.

8-9 сентября - преимущественно без осадков. Температура ночью 9-15°, на юге до 17°; днем 21-26°, в южной части 23-28°.

10-11 сентября - преимущественно без осадков, 12-14 сентября в Украине кратковременные дожди, только 12 сентября в центральных областях и севере Левобережья без осадков. Температура ночью 9-15°; днем 20-27°.

В Киеве и области во вторник ожидается переменная облачность. Местами небольшие кратковременные дожди. Ветер западный, 9-14 м/с, в Киеве и местами по области порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 14-19°; в Киеве ночью 11-13°, днем 16-18°.

6-7 сентября - переменная облачность. 6 сентября временами небольшой дождь, 7 сентября преимущественно без осадков, только ночью местами небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°; днем 6 сентября 13-18°, 7 сентября 17-22°.

8-9 сентября - преимущественно без осадков. Температура ночью 9-15°, днем 21-26°.