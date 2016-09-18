Около 200 нацгвардейцев охраняют консульство России в Харькове

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Для охраны дипломатического представительства России привлекли 500 полицейских и 200 нацгвардийцив.

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В это же время на противоположной стороне улицы продолжался митинг областного союза ветеранов. Почти два десятка активистов с плакатами требовали, чтобы мировое сообщество не признавало российские выборы в оккупированном Крыму.

"Мы против проведения выборов на территории украинского Крыма. Призываем оставшихся в оккупированном Крыму не быть участниками абсурдного спектакля", - обратился к присутствующим председатель областной организации Всеукраинского объединения ветеранов Богдан Волос.Среди плакатов, которые держали в руках люди - "Нет русскому терроризму в мире!", "Руки прочь от украинского Крыма".Пикет прошел без провокаций.

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На стендах объявлений консульства России пока отсутствуют сообщения о выборах в Госдуму или по работе избирательного участка в помещении дипломатического представительства, также российские дипломаты не отвечали на телефонные звонки.

Правоохранители, охраняющие здание, говорят, что, скорее всего, в воскресенье избирательный участок в консульстве не откроется.Напомним, сегодня министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал "сознательной провокацией" намерение России организовать выборы в Госдуму РФ в оккупированном Крыму и диппредставительствах РФ в Украине.Ранее президент Петр Порошенко просил МИД уведомить Россию о невозможности провести выборы на территории Украины.