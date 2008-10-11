В НБУ обещают приблизить рыночный курс доллара к официальному

В Национальном банке Украины обещают в ближайшие дни приблизить рыночный курс доллара к официальному.

Об этом первый заместитель председателя НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ заявил в интервью еженедельнику "Зеркало недели".

"Руководство Национального банка уже заявляло, что мы готовы поддержать рынок валютными интервенциями. Во вторник и среду мы уже подкрепили эти заявления, продав доллар по курсу 5,0 грн./дол. в объемах 175 млн. и 475 млн. соответственно. Думаю, что уже в ближайшем будущем нам удастся привести рынок к более рациональному и более близкому к официальному курсу соотношению", — сказал он.

Вместе с тем А.ШАПОВАЛОВ отметил, что некоторое время все же курс валюты будет оставаться достаточно высоким. "Ведь корректировка курса, которая сейчас происходит, должна сгладить и в известной мере компенсировать влияние сезонных факторов и ухудшение экспортной конъюнктуры", — объяснил он.

А.ШАПОВАЛОВ считает, что наиболее разумным на данное время мог бы быть курс около 5,10 грн. за доллар.