Розничные цены на бензин и ДТ за неделю увеличились на 1,1%

С 3 по 10 октября средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 0,8-1,3% (в среднем на 1,1%). Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, г. Киев).

Так, по данным мониторинга компании UPECO, с 3 по 10 октября средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

Бензин А-76 - увеличились на 1,3% - с 5,42 грн./литр до 5,49 грн./литр

Бензин А-92 - увеличились на 1,2% - с 5,72 грн./литр до 5,79 грн./литр

Бензин А-95 - увеличились на 1,2% - с 5,93 грн./литр до 6,00 грн./литр

Дизельное топливо - увеличились на 0,8% - с 6,45 грн./литр до 6,50 грн./литр

Справка УНИАН. Емкость рынка нефтепродуктов Украины составляет 3 млрд. долл. в розничных ценах в год. В год Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.