Сегодня снова назначена акция против строительства на ул.Первомайского

В субботу, 11 октября, в 12.00 состоится очередная акция протеста, направленная против своеволия застройщиков на улице Л.Первомайского, 5-б. Об этом идет речь в переданном УНИАН сообщении общественной инициативы "Сохрани старый Киев".

В сообщении напомнили, что на прошлой неделе во время протестов против этого строительства пострадало несколько жителей прилегающих домов и трое журналистов.

“Фирма-застройщик "Гранит" и охранная фирма "Грегос" в попытке оправдать свои действия провела пресс-конференцию. Заявление "Гранита" о наличии у них всей разрешительной документации было опровергнуто начальником управления охраны достопримечательностей истории, культуры и культурной среды Киевской городской государственной администрации Русланом КУХАРЕНКО, который сказал, что не выдавал согласования на строительство на этом участке из-за его особой исторически-культурной ценности - близости к Киевской крепости”, - в частности отмечает ОИ “Сохрани старый Киев”.

Контактный номер телефона: 80675025727.

Как сообщал УНИАН, 2 октября в Печерском районе Киева в 5.50 утра застройщики пытались завезти технику для начала строительства высотки на территории Дома звукозаписи (ул. Первомайского, 5-б). Жители прилегающих домов, которые уже около месяца дежурят вокруг площадки, пытались остановить сотрудников охранительного агентства и “юнцов спортивного вида”. Началось противостояние.

На 18.00 защитники площадки созвали местных жителей на общую с сотрудниками Дома звукозаписи и активистами общественной инициативы "Сохрани старый Киев" акцию против захвата территории.

Между 19.00 и 20.00 произошла драка, во время которой, кроме ее участников, пострадали и журналисты: фотокорреспонденту газеты “Коммерсантъ-Украина” Александру ТЕЧИНСКОМУ сломали руку, фотокорреспонденту УНИАН Владимиру ГОНТАРЮ нанесены травмы, у журналиста Игоря ЛУЦЕНКО отобрали фотокамеру.

3 октября Центр общественных связей Главного управления МВД Украины в г. Киеве сообщил, что киевская милиция возбудила уголовное дело по факту хулиганских действий, совершенных 2 октября у дома на ул. Первомайского, 5-б в Печерском районе столицы, в результате которых пострадали представители масс-медиа, а также несколько охранников фирмы «Грегос».