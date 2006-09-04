В первую сотню богачей Европы попали 15 украинцев

Польский журнал «Впрост» опубликовал рейтинг 100 самых богатых людей 20 стран Центрально-восточной Европы, в “золотую сотню” вошли 15 украинцев, причем 8 из них попали в ежегодный рейтинг впервые.

Как пишет журнал 3 сентября с.г. в редакционной статье, сопровождающей рейтинг, состояния 100 самых богатых людей региона, по рейтингу журнала, составляют 257 млрд. 500 млн. долларов, что более чем на 74% больше, чем состояния самых богатых людей по рейтингу прошлого года.

«Впрост» отмечает, что третий год подряд рейтинг возглавляет россиянин Роман АБРАМОВИЧ с 19,5 млрд. долларов, что на 4,5 млрд. больше, чем он имел в прошлом году.

Дебютантом нынешнего рейтинга является россиянин Сулейман КЕРИМОВ, который является совладельцем компании «Нефть Москва» и депутатом Российской Госдумы, причем он появился сразу на десятой позиции с 8 млрд. долларов.

Как пишет «Впрост», самым богатым холостяком в посткоммунистической Европе является 41-летний россиянин Михаил ПРОХОРОВ, который занимает 8-е место с 11,5 млрд. долларов.

Как заметил «Впрост», россияне доминируют в рейтинге и занимают первые 10 мест.

Народный депутат от Партии регионов Ринат АХМЕТОВ занял одиннадцатую ступеньку в рейтинге самых богатых людей Центральной и Восточной Европы - по версии польского журнала, самый богатый украинец имеет состояние в 7,2 млрд. долларов. Бизнесмен Игорь КОЛОМОЙСКИЙ с 6,3 млрд. долларов занял 13-е место в рейтинге. Дальше идет зять экс-президента Украины Леонида КУЧМЫ Виктор ПИНЧУК с 3,5 млрд. долларов.

По информации журнала, впервые в “золотую сотню” в этом году вошли 8 украинцев: Дмитрий ФИРТАШ (27-е место), Эдуард ШИФРИН (33), Владимир БОЙКО (35), Константин ЖЕВАГО (40), Владимир МАТВИЕНКО (45), Сергей БУРЯК (74), Василий ХМЕЛЬНИЦКИЙ (75) и Виктор НУСЕНКИС (92).

В нынешнем рейтинге «Впрост» в целом присутствуют 48 россиян, 15 украинцев, 14 поляков (первый поляк Ян КУЛЬЧИК занимает в рейтинге лишь 41-е место с 1 млрд. 360 млн. долларов), 9 румын, 4 серба, 3 чеха, 3 хорвата, 2 болгар и 2 латышей.

Как замечает издание, если бы они создали вместе собственную республику, это была бы 23-я по богатству страна мира – сразу за Индонезией, но перед Саудовской Аравией.

Как замечает издание, для многих богачей ангажирование в политику является венцом карьеры, но для некоторых – началом ее конца. При этом издание напоминает о Петре ПОРОШЕНКО, который в этом году занимает 85-ю позицию, а в прошлом году он дебютировал в рейтинге на 95-й позиции.

Издание также пишет о россиянине Михаиле ХОДОРКОВСКОМ, который в 2003 году возглавлял рейтинг, а на сегодняшний день на 79-й позиции.

“Впрост” также замечает, что россиянину Олегу ДЕРИПАСКЕ, который занимает вторую позицию в рейтинге, запрещен въезд в Соединенные Штаты, где ему пытались выдвинуть ряд обвинений.

По информации «Впрост», по меньшей мере, 12 самых богатых людей региона являются президентами, или владельцами, или участниками больших спортивных клубов – преимущественно, футбольных. «Ни один из них, по их собственным словам, не заработал до сих пор на такой инвестиции. Это, вероятно, единственный бизнес, в который они добровольно вкладывают средства», - пишет издание.

Среди таких владельцев и совладельцев футбольных клубов издание упоминает Р.АБРАМОВИЧА (клуб «Челси»), М.ПРОХОРОВА и Владимира ПОТАНИНА (ЦСК (Москва)), главным акционером клуба «Спартак» (Москва) является россиянин Леонид ФЕДУН (19-е место в рейтинге).