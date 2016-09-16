За август безработных украинцев стало меньше на 14 тысяч человек

Количество безработных в Украине в августе 2016 года уменьшилось по сравнению с июлем на 3,8%, в абсолютных цифрах - на 14 тысяч человек, до 355,7 тысячи, сообщила Государственная служба статистики.

Количество зарегистрированных безработных составило в августе 1,3% населения трудоспособного возраста, что на 0,1 п.п. меньше показателя за июль текущего года.

Количество безработных, получающих пособие, сократилось на 10,4 тысячи человек – до 282,6 тысячи. При этом средний размер пособия в августе составил 1 741 гривню против 1 740 гривень месяцем ранее. Получили работу в августе 5,9% зарегистрированных безработных против 6,3% месяцем ранее.

Конкурс на одно вакантное место в августе составил менее 7 человек, тогда как в июле на одно рабочее место претендовало почти 9 человек.

Данные приводятся без учета АР Крым и зоны проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

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Как сообщал УНИАН, уровень безработицы в Украине, по данным Госстата, на конец 2015 года составил 490,8 тысячи человек, а на конец 2014 года - 512,2 тысячи человек, что в обоих случаях соответствовало 1,9% населения трудоспособного возраста.

Уровень безработицы в Украине, рассчитанный по методологии Международной организации труда (МОТ) для лиц в возрасте от 15 до 70 лет, в 2015 году снизился до 9,1% по сравнению с 9,7% по итогам 2014 года. В то же время, данный показатель вырос в первом квартале 2016 года до 9,9%, или 1,77 миллиона человек.

Как указывается в обнародованном в апреле 2016 года консенсус-прогнозе, сформированном по результатам опроса экспертов Министерства экономического развития и торговли Украины, уровень безработицы в Украине в 2016 году прогнозируется на уровне 9,2% по методологии МОТ.