Банк «Надра» заблокировал выдачу налички по карточкам ПИБа

Входящий в группу крупнейших банк "Надра" заблокировал выдачу наличных средств через сеть своих банкоматов по платежным картам входящего в группу крупнейших Проминвестбанка. Об этом Делусообщил президент банка "Надра" Игорь Гиленко.

"Мы заблокировали возможность снятия денег (с банкоматов) клиентами ПИБа", - сказал он.

По словам Гиленко, объем снятия налички через банкоматы банка "Надра" за последние несколько дней значительно увеличился, причем не держателями платежных карт банка "Надра".

По состоянию на 1 сентября банк "Надра" располагал 1 167 банкоматами по Украине.