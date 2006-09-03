Пожар в Пирогово

В поселке Пирогово Голосеевского района Киева вчера вечером в музее архитектуры и быта (НАН Украины) в отдельно расположенном доме (копия бывшего сельского совета) возник пожар.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, тремя отделениями Государственной пожарной охраны МЧС Украины пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

В результате пожара частично уничтожена и повреждена соломенная крыша строения. Материальный ущерб устанавливается. Предварительная причина пожара – занесение постороннего источника возгорания.