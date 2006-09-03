Пожар в Пирогово
11:00, 03 сентября 2006Общество
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В музее архитектуры и быта горел дом-экспонат
В поселке Пирогово Голосеевского района Киева вчера вечером в музее архитектуры и быта (НАН Украины) в отдельно расположенном доме (копия бывшего сельского совета) возник пожар.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, тремя отделениями Государственной пожарной охраны МЧС Украины пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.
В результате пожара частично уничтожена и повреждена соломенная крыша строения. Материальный ущерб устанавливается. Предварительная причина пожара – занесение постороннего источника возгорания.
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