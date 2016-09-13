Ярославский вложил в Харьков $1 миллиард

По мнению журналистов издания: «Инвестиции DCH в харьковскую экономику «весом» почти в $1 млрд. достались «первой столице» исключительно потому, что «малая родина» по-прежнему дорога сердцу бизнесмена».

Как известно, начало масштабной инвестиционной программе Ярославского в Харькове было положено, когда он стал владельцем и президентом «Металлиста”, а затем когда добился для Харькова статуса принимающего города Евро-2012.

«Ярославский вложил собственные $300 млн., и именно эти деньги плюс настойчивость и ударная стройка критериально важных объектов (стадион на 40 тысяч мест, тренировочный лагерь VIP уровня, современный аэропорт, 5* отель для «семьи УЕФА»), убедили европейских футбольных функционеров в перспективности Харькова», - пишет«Бизнес».

Именно Александр Ярославский, по мнению еженедельника, положил начало формированию положительного международного имиджа Харькова: «западные масс-медиа назвали Харьков эталонной площадкой по темпам подготовки к Евро-2012 среди 8 городов, принимавших чемпионат в Украине и Польше. Это тот редкий случай, когда уместно вести речь о роли личности в истории, поскольку желание и усилия одного человека смогли принести Харькову победу в гонке городов».

Описывая инвестиции Ярославского в харьковскую экономику, издание упоминает также о $270-миллионных вложениях в развитие ФК «Металлист», который, к сожалению, сегодня после смены владельца находится в настолько тяжелом положении, что даже лишен профессионального статуса. Об успешном развитии таких проектов бизнесмена, как Международный аэропорт «Харьков», первый в городе пятизвездочный отель KharkivPalace, регбийный клуб «Олимп» (11-кратный чемпион Украины и базовый клуб национальной сборной), ТРЦ «Караван» и др. И, конечно, о вызове, «который Ярославский бросил себе сам», взявшись за возрождение на Харьковском тракторном заводе производства и привычных, и, возможно, военной техники, о чем шла речь, в частности, на встрече в посольстве США.

По мнению «Бизнеса», сегодня Александр Ярославский – эффективный посол Харькова в мире, который продолжает вкладывать силы и деньги в инвестиционный имидж города и страны - посредством бизнес-форумов, отраслевых выставок и личных контактов с иностранной деловой элитой: «Ярославский часто привозит в Харьков своих знакомых бизнесменов «высшей лиги» из разных стран с целью показать потенциал города. Потому что из-за близости «первой столицы» к зоне боевых действий кто-то может посчитать ее lost city, куда бесполезно и опасно вкладывать деньги. И такого рода международные связи - еще один пункт инвестиционной программы Ярославского. Возможно, на сегодня самый важный для всего Харьковского региона».