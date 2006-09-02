Кабмин разрешил Аграрному фонду закупить на бирже 400 тыс. тонн зерна

Кабинет Министров Украины своим постановлением от 2 сентября разрешил Аграрному фонду закупить на Аграрной бирже для формирования государственного продовольственного резерва 400 тыс. тонн продовольственного зерна урожая 2006 года.

Текст постановления содержится на Правительственном портале.

Согласно документу, зерно разрешено закупить по ценам, которые не превышают средневзвешенные цены, сложившиеся на аккредитованных товарных биржах и Аграрной бирже на протяжении последних трех торговых сессий, и максимальные цены, установленные на 2006/07 маркетинговый год.

Этим же документом Минагрополитики поручено принять меры для обеспечения эффективного использования зерновых складов ГАК “Хлеб Украины” для хранения зерна государственного продовольственного резерва, государственного материального резерва и региональных ресурсов.

Документом также дано поручение местным органам власти закупить необходимое количество зерна для местных резервов.

Как сообщал УНИАН, сейчас биржевая цена на зерно 3-го класса составляет 700-720 грн. за тонну, 4-го класса – 680-700 грн. за тонну.