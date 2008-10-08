В ночном клубе Киева ранили милиционера

Вчера ночью в Голосеевском районе Киева в ночном клуб на улице Лятошинского пьяный посетитель ранил выстрелом из пистолета для отстрела резиновых пуль сотрудника Государственной службы охраны МВД.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в Киеве, в 00.10 в дежурную часть Голосеевского райуправления милиции поступила информация о том, что в ночном клубе хулиганит нетрезвый посетитель.

На место события выехал наряд госслужбы охраны, который пытался усмирить хулигана. Однако последний достал пистолет и выстрелил в милиционера, ранив его в руку.

Как выяснилось позже, задержанный, 1969 года рождения, ранее судимый, не имел разрешения на ношение оружия. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрания ему меры пресечения.