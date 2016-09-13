Украина в ближайшие недели передаст музею Нидерландов пять похищенных картин

Об этом говорится в пресс-релизе нидерландского музея, передает Deutsche Welle.

В Киев для подтверждения подлинности работ уже на этой неделе отправятся нидерландские эксперты. Украина официально вернет найденные на ее территории картины в посольстве Нидерландов в Киеве.

Когда именно произойдет передача, пока не известно, однако в комментарии DW в понедельник, 12 сентября, представительница музея Марлус Хорн заявила, что процесс передачи - это дело одной или нескольких недель".

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что коллекция полотен голландских художников 17 века, украденная в Нидерландах в 2005 году, найдена на вилле в городе на востоке Украины. Речь идет о 24 картины, среди которых работы Яна ван Гойена и Хендрика Богерта.

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На момент похищения они оценивались в 10 млн евро. Выяснить местонахождение картин удалось двум голландским следователям, которые ведут это дело. Картины "всплыли" в июле, когда двое мужчин подошли к голландского посольства в столице Украины Киеве, предлагая продать их обратно. Мужчины якобы представляли украинский добровольческий батальон "ОУН" и заявили, что владеют полной коллекцией украденных картин, которые оценили в 50 млн евро.

В музее попросили помощи украинской власти в возвращении картин. "Существуют веские основания считать, что нынешние владельцы украденных картин пытаются продать их другим людям. Дальнейшее расследование показывает, что за кулисами добровольческого батальона действуют высокопоставленные лица", - утверждают в музее.

Голландское издание NOS со ссылкой на представителя музея Западной Фрисландии Артура Бранда говорит, что его информаторы назвали два имени - лидера партии "Свобода" Олега Тягнибока и бывшего главу СБУ Валентина Наливайченко.

"Я не могу раскрывать детали, однако связь между Службой безопасности и украденными картинами более чем очевиден", - заметил Бранд.

Картины были украдены в январе 2005 года. Грабители спрятались в музее перед закрытием, после чего отключили сигнализацию и скрылись с полотнами.