Конгресс США нашел человека, виновного в мировом финансовом кризисе

Финансовый кризис в США и, как следствие, во всем мире спровоцировал троюродный брат нынешнего американского президента Джордж Уокер. С такими заявлениями на слушаниях в конгрессе США выступил председатель комитета палаты представителей конгресса по надзору и реформам правительства демократ Генри Ваксман, пишет "Российская газета".

Согласно выводам конгрессмена, родственник Джорджа Буша входил в число высших руководителей инвестиционного банка Lehman Brothers. Он проигнорировал предупреждения о надвигающихся рисках, что привело к крупнейшему в истории Соединенных Штатов банкротству и мировому финансовому кризису.

Как следует из внутренней переписки обанкротившегося банка, сотрудники финансовой компании "Ньюбергер Берман" (одно из подразделений Lehman Brothers) еще в начале июня заявили руководству о необходимости отказаться от бонусов в текущем году. Это позволило бы урезать расходы и показало бы сотрудникам, что руководство не снимает с себя ответственность за результаты работы.

"Это послание по электронной почте было направлено в исполнительный комитет Lehman Brothers, одним из членов которого является троюродный брат президента Буша, отвечающий за руководство "Ньюбергер Берман", - заявил на слушаниях Г.Ваксман. После этого он зачитал ответ Дж.Уокера, который сообщил руководству, что не понимает инициатив, исходящих от подконтрольного ему подразделения банка.

"Я чувствую себя неудобно, и я приношу извинения", - говорится в письме Дж.Уокера, датированном 3 июня 2008 года. В нем он сообщает, что, по его мнению, вопрос о премиях для высших руководителей банка "вряд ли стоит сейчас внимания исполнительного комитета".

Председатель правления Lehman Brothers Ричард Фалд также отверг предложение о сокращении премий в банке. Более того, отметил конгрессмен, за четыре дня до объявления банкротства был поднят вопрос о выплате высшим руководителям финансового учреждения более 20 миллионов долларов в качестве "специальных выплат".

"Получается, что в то время, как господин Фалд умолял министра финансов Полсона принять федеральный план спасения его учреждения, банк "Леман Бразерс" транжирил миллионы долларов на компенсацию для высших руководителей", - цитирует издание Г.Ваксмана. По его словам, с 2000 года Р.Фалдс заработал в банке 400-500 млн долларов, что позволило ему купить дома во Флориде и собрать роскошную коллекцию предметов искусства.

В заключение конгрессмен сделал неутешительный вывод: пока господин Фалд и другие руководители "Леман Бразерс" богатели, американская экономика двигалась к пропасти.

Между тем действия топ-менеджмента компании уже вызвали интерес у правоохранительных органов США. Как отмечает "РГ", к расследованию этого громкого дела привлечено Федеральное бюро расследований (ФБР). Оно попытается выяснить, не вводило ли руководство Lehman Brothers инвесторов в заблуждение относительно финансового состояния организации.

РБК