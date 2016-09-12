В Харькове пройдет Всеукраинский парад невест

Об этом сообщает "В Городе Харьков".

"В этом году мы подготовили шоу-программу с конкурсами стилистов и декораторов, а также массовым флешмобом "Счастливая свадьба" для семей, которые хотят пережить свадебный день еще раз", - сообщили организаторы мероприятия.

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В этом году парад невест посвящен цветам.

"Правильно выбранный цветок может задать настроение всему празднику. Поэтому в этом году все образы невест переплетаются с флористикой",– говорят организаторы.

Во время парада участники обсудят вопросы брака, семьи и взаимоотношений детей с родителями.