В Харькове пройдет Всеукраинский парад невест
18:08, 12 сентября 2016Общество
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2 октября в Харькове пройдет Ежегодный Всеукраинский Парад невест.
REUTERS
Об этом сообщает "В Городе Харьков".
"В этом году мы подготовили шоу-программу с конкурсами стилистов и декораторов, а также массовым флешмобом "Счастливая свадьба" для семей, которые хотят пережить свадебный день еще раз", - сообщили организаторы мероприятия.
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В этом году парад невест посвящен цветам.
"Правильно выбранный цветок может задать настроение всему празднику. Поэтому в этом году все образы невест переплетаются с флористикой",– говорят организаторы.
Во время парада участники обсудят вопросы брака, семьи и взаимоотношений детей с родителями.
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