Пираты рассчитывают получить выкуп за "Фаину" уже завтра

Представитель сомалийских пиратов Сугуле АЛИ заявляет, что договоренность об освобождении захваченного ими судна Faina с танками на борту может быть достигнута к среде, 8 октября, и тогда они сделают об этом объявление.

Об этом сообщает радио "Свобода" со ссылкой на Франс-Пресс.

С.АЛИ не стал комментировать сумму выкупа, который похитители называют «штрафом» за «незаконное» использование сомалийских вод.

По его словам, обе стороны переговоров готовы к «дружескому» разговору.

До сих пор пираты требовали за освобождение судна и его экипажа 20 млн. дол.

Сегодня другой из похитителей заявил Associated Press, что сумма выкупа уменьшена до 8 млн. дол.

По его словам, они намерены освободить судно уже в ближайшие часы, если им передадут эту сумму, и переговоры с владельцами судна идут успешно.

Однако, отмечает агентство, это сказал не С.АЛИ, который раньше взял на себя роль единственного представителя похитителей, поэтому неизвестно, насколько эти слова достоверны.

Сразу после похищения судна разные представители пиратов уже называли разные суммы выкупа, пока упомянутый С.АЛИ не перебрал на себя все общение с внешним миром.

Как сообщалось, 25 сентября пираты захватили у берегов Сомали судно «Фаина», в составе экипажа которого 17 граждан Украины. На борту судна - 33 танка Т-72, гранатометы, зенитные установки и боеприпасы, которые Украина продала Кении.

Переговоры с пиратами об освобождении моряков Faina ведут Министерство обороны Кении и судовладельцы.

Судно находится под надзором нескольких американских кораблей из состава 5-го флота, имеющие задание не допустить выгрузки оружия на берег.